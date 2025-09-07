Motorista provoca acidente fatal na PR-158 ao dirigir pela contramão

Um grave acidente foi registrado no início da madrugada deste domingo (7), na rodovia PR-158, que liga Campo Mourão a Peabiru, nas proximidades do pesqueiro do Beline. Um motorista que transitava na contramão com um veículo Citroën C4 colidiu violentamente contra uma motocicleta que seguia no sentido Campo Mourão–Peabiru.

Com o impacto, a vítima e a motocicleta foram arrastadas por cerca de 50 metros, até caírem em uma canaleta coletora de água. Mesmo bastante danificado, o carro percorreu ainda mais 50 metros antes de parar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que o motociclista já estava em óbito. A motocicleta possuía placas de Quinta do Sol.

O motorista do Citroën, que sofreu lesões na região do rosto, foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA de Campo Mourão. Ele recebeu voz de prisão da Polícia Rodoviária Estadual por apresentar sinais de embriaguez e permanece sob escolta da Polícia Militar na unidade de saúde.

A Polícia Civil, junto com equipes da perícia e o IML, também esteve no local para realizar os levantamentos necessários.