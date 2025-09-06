Acidente entre três carros mobiliza equipes de resgate no Albuquerque

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes de resgate e resultou em grandes prejuízos materiais no final da manhã deste sábado (6), na avenida José Wierzchon, cruzamento com a rua João Batista Perdoncini, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

De acordo com informações, uma caminhonete Mitsubishi L200, ocupada por um casal, descia a João Batista Perdoncini quando o motorista não respeitou a via preferencial e avançou sobre a avenida José Virchon. Nesse momento, acabou atingindo um Jeep Compass, que seguia pela avenida, sentido à Asa Leste.

Com o impacto, os dois veículos ainda colidiram contra um Renault Kwid que estava estacionado na via. No Jeep Compass estavam um casal e uma criança. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Populares que presenciaram a batida, preocupados com a gravidade do acidente, acionaram as equipes de resgate. Uma equipe do SAMU esteve no local, avaliou o motorista do Jeep Compass, que recusou encaminhamento ao hospital.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. Todos os veículos tiveram danos de grande monta.