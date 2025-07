Motorista provoca acidente e ainda faz ameaças com facão em Peabiru

Um acidente de trânsito registrado no final da tarde deste sábado (26), em Peabiru, quase terminou em tragédia. A colisão entre dois veículos deixou uma adolescente de 15 anos ferida, e envolveu momentos de tensão e violência após a batida.

A ocorrência aconteceu no cruzamento das ruas Cândido Mendes com rua das Palmeiras. De acordo com informações repassadas pelas autoridades, o condutor de um Volkswagen Gol trafegava pela rua das Palmeiras quando avançou a preferencial e atingiu um VW/Nivus, onde estavam um homem e sua filha adolescente.

Após a colisão, mesmo ciente de que havia uma adolescente ferida, o motorista do Gol desceu do carro portando um facão e passou a ameaçar as vítimas, numa tentativa de intimidação. O pai da jovem, ao perceber a agressão, entrou em luta corporal com o homem e conseguiu desarmá-lo. Em seguida, o agressor fugiu do local, abandonando o facão.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente. Enquanto a equipe registrava o Boletim de Ocorrência, surgiram informações de que o suspeito estaria circulando com o mesmo veículo em outro bairro da cidade. No entanto, até o fechamento desta matéria, não havia confirmação oficial sobre a localização ou prisão do motorista.

A adolescente ferida, e seu pai, que passou mal após o confronto físico, foram atendidos por uma equipe de saúde do município e encaminhados à UPA de Peabiru, onde receberam cuidados médicos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que agora tenta identificar e localizar o motorista foragido. A atitude agressiva do condutor após provocar o acidente pode agravar ainda mais sua situação judicial, incluindo acusações por ameaça, lesão corporal e omissão de socorro.