Incêndio destrói casa e assusta moradores no jardim Aeroporto

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou moradores do jardim Aeroporto, em Campo Mourão, na manhã deste domingo (27). O incidente foi registrado por volta das 6h na rua Vassilo Boiko, quando populares acionaram o telefone de emergência 193, informando que uma residência estaria em chamas.

Rapidamente, as equipes se deslocaram até o endereço e, ao chegarem, encontraram a parte interna da casa totalmente tomada pelo fogo. Os bombeiros iniciaram o combate às chamas, que consumiam móveis, eletrodomésticos, roupas e todos os pertences dos moradores.

Após intenso trabalho, o incêndio foi controlado, mas os danos foram devastadores. Toda a área interna da residência ficou destruída, e praticamente nada pôde ser salvo. Apesar da gravidade do caso, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. A partir de agora, serão iniciados os trabalhos de investigação para apurar as causas do incêndio. Há suspeitas de que o fogo possa ter sido criminoso, mas essa hipótese ainda será averiguada com mais detalhes.