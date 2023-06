Motorista perde controle e caminhoneta bate na traseira de caminhão

Após perder o controle da direção, o motorista de uma caminhoneta Chevrolet S10, colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado. O condutor de 53 anos trafegava sentido Asa Leste/Centro, quando acabou perdendo o controle da direção e atingindo violentamente a traseira do caminhão.

O impacto foi tão forte que chegou a empurrar o caminhão por alguns metros. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não se feriu. A Policia Militar esteve no local para fazer o levantamento e apurar as causas do acidente. A S10 teve danos de grande monta.