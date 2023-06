Celulares são apreendidos pela PRF em Campo Mourão

Policiais rodoviários federais abordagem na tarde deste sábado, em Campo Mourão, um veículo Chevrolet Onix, com placas de Londrina, transportando uma grande quantidade de celulares. O automóvel era ocupado por dois rapazes. No total, 100 aparelhos celulares estavam no bagageiro e também nas partes internas do carro.

A mercadoria era transportada ilegalmente do Paraguai. Após questionados, tanto o condutor quanto o passageiro, disseram aos policiais terem pego os produtos no país vizinho e pretendiam seguir até Londrina, onde deberiam comercializar os aparelhos.

Essa ocorrência foi encaminhada à Receita Federal em Maringá. Os rapazes responderão, em tese, pelo crime de descaminho com penas que podem chegar a 4 anos de reclusão.