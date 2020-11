Motorista perde controle e bate em poste 

A noite de sábado foi marcada por vários acidentes de trânsito em Campo Mourão. Por volta das 23h45, o condutor de um Fiat Palio Attrack perdeu o controle da direção e bateu em um poste, na rua Sebastião Albino Ferreira, no jardim Shangrilá.

Com o impacto, o poste caiu e o motorista de 21 anos ficou ferido, mas sem gravidade. Ele dispensou o atendimento do Samu. Um outro rapaz que o acompanhava saiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

A equipe da PM não constatou nada de irregular com o veículo, placas Mercosul (cidade de Céu Azul). Como o motorista não apresentava sinais de embriaguez, ele foi liberado.