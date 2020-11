Caminhão “trava” no meio da pista e provoca acidente 

Um caminhão (cavalo) que havia acabado de sair do frigorífico de aves JBS, em Campo Mourão, acabou parando sobre a pista, após o sistema de rastreamento do veículo cortar o combustível e provocando um acidente. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 desse sábado, na rodovia BR 487, em frente a JBS,

O motorista do caminhão, Lourival Costa, 61 anos, disse que havia descarregado um contêiner no frigorífico e quando entrou na rodovia, o sistema de rastreamento cortou o combustível, causando o bloqueio e fazendo com que o veículo parasse no meio da pista.

Costa disse que tentou alertar os motoristas, mas o condutor de um Toyota Etios, com placas de Umuarama não conseguiu desviar e bateu violentamente no eixo traseiro do caminhão.

O motorista de 28 anos e um passageiro de 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos por equipes do Siate e Samu.