Motorista perde controle de bitrem e carreta tomba na saída para Peabiru  

Uma das carretas de um caminhão bitrem carregado com esterco tombou na manhã desse sábado, 17, na rodovia PR-158, na saída do anel viário, para o acesso a Peabiru, na saída de Campo Mourão.

O motorista teria perdido o controle da direção, o que fez com que a segunda carreta acabasse tombando na pista. A carga espalhou-se e o trecho ficou interditado por várias horas até que a pista fosse liberada.

O motorista não se feriu no acidente. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento sobre as circunstâncias do acidente e controlar o trânsito.