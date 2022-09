Palestra na vila Guarujá sobre “A Violência Contra a Mulher”

Dentro da programação de ações de responsabilidade social junto à comunidade, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) promoveu na última semana, na vila Guarujá, a palestra sobre “A Violência Contra a Mulher – Lei Mari da Penha”. O tema foi abordado por Lucas Pimentel e o evento reuniu dezenas de participantes.

A palestra aconteceu na Igreja Presbiteriana do Brasil e o encontro foi aberto pela presidente da Cmeg/Campo Mourão, Ester de Abreu Piacentini, juntamente com o missionário Márcio Garaluz. Chamou a atenção a participação de famílias inteiras (esposa, marido e filhos) e o palestrante, que é acadêmico de Pedagogia e trabalha como caixa na lanchonete-escola da unidade local do Senac, já abordou o tema em eventos realizados em Brasília e em várias outras cidades, sempre muito aplaudido e com grande repercussão.

Também a vice-presidente da Cmeg/Campo Mourão, Cláudia Oliveira, além das diretoras Farima Pedroso e Margareth Grassi. Após a palestra, os participantes – plateia, palestrantes e promotores do evento – participaram de um jantar.

VENDAS PELA INTERNET

Nesta segunda-feira (19/9), a partir das 19 horas, no auditório do Senac de Campo Mourão, será realizado o workshop “Redes Sociais – Técnicas de Vendas”. A promoção é da Cmeg/Campo Mourão e do Senac, com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

Ainda restam algumas vagas e os interessados em participar devem entrar em contato através do telefone (44) 3518 5600 ou pelo e-mail [email protected]. Empresários da área do comércio, independentemente do porte das empresas, além de gestores, constituem o público alvo da capacitação.

Para os participantes, o workshop é totalmente gratuito. O treinamento é custeado pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac, com parte do INSS recolhido mensalmente ao governo pelos empresários.