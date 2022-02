Motorista perde controle, carga cai de carreta e mata ciclista na PR 487

Um trágico acidente na tarde desta sexta-feira (11), matou um ciclista na rodovia PR 487, entre o trevo de Luiziana e a cidade de Iretama.

Segundo as primeiras informações, o motorista da carreta perdeu o controle da direção em uma curva da rodovia e a carga acabou caindo da carroceria sobre um homem de bicicleta, que passava naquele momento pela via.

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado e está no local onde terá o difícil trabalho de remover a carga das margens da rodovia para resgatar o corpo que será recolhido pelo IML. A Polícia Rodoviária Estadual vai se deslocar ao local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.