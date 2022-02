Mais um sábado com lojas abertas até às 17 horas em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 12). Sempre nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano, as lojas da cidade estendem o funcionamento até o final da tarde.

Para os consumidores, o horário especial propicia maior comodidade, sobretudo para aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial e assim dispõem de tempo reduzido para ir às compras. Já para os comerciantes, o horário dilatado de funcionamento em dois sábados por mês resulta em incremento nas vendas. Também os comerciários comissionados são diretamente beneficiados com o aumento das vendas.

Os mourãoenses já adquiriram o hábito de aproveitar esses sábados para percorrer o comércio e pesquisar produtos e preços, bem como para realizar suas compras. E o horário especial também atrai muitos consumidores da região, atraídos pela oferta de maior variedade de produtos pelo comércio mourãoense e a existência aqui de muitas lojas de rede.

Essa movimentação dos consumidores acaba refletindo positivamente em outros segmentos do comércio, como restaurantes, lanchonetes, pastelarias, cafeterias, sorveterias, self service, etc.

EXPECTATIVA

Os comerciantes mourãoenses mostram-se otimistas quanto às vendas neste próximo sábado. Além da tradição da população aproveitar o horário especial para ir às compras, muitas lojas estão com liquidações e outras promoções, oferecendo descontos e muitas outras vantagens aos clientes.