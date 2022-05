Motorista perde controle, bate em lanchonete e jovem é intubado, no centro de Campo Mourão

Um veículo que estaria sendo ocupado por pelo menos quatro jovens bateu violentamente na fachada de uma lanchonete, na área central de Campo Mourão, após o motorista perder o controle da direção. Um rapaz de 28 anos ficou gravemente ferido e precisou ser intubado no local pela equipe médica do Samu.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, na avenida Manoel Mendes de Camargo, entre as ruas Araruna e Roberto Brzezinski. O veículo VW/Gol (quadrado) descia a avenida, sentido Centro/Lar Paraná.

O motorista perdeu o controle da direção, o veículo rodou e bateu forte na parede do estabelecimento comercial. Com o impacto o automóvel ficou destruído e por pouco não atingiu um carrinho de lanches.

A equipe do Siate socorreu um jovem de 24 anos com ferimentos moderados e o Samu foi acionado para atender outro rapaz, que pela gravidade dos ferimentos estava inconsciente e precisou ser intubado no local.

Mais dois jovens estariam no veículo, mas teriam deixado o local antes da chegada das equipes de socorro. A Polícia Militar encontrou garrafas de uísque e energético no interior do veículo.

O rapaz encaminhado pelos bombeiros ao Pronto Socorro, fugiu do hospital e retornou ao local do acidente, onde desacatou os policiais e recebeu voz de prisão.