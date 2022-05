Duas mulheres ficam feridas em acidente entre carro e moto

Uma colisão entre moto e carro deixou duas mulheres feridas, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Mato Grosso, por volta das 17h dessa sexta-feira.

Segundo as informações, a moto era conduzida por uma mulher de 31 anos que estava acompanhada de outra mulher de 52. Elas seguiam pela Irmãos Pereira, sentido Centro/Asa Leste, quando a condutora de um Jeep Compass não parou no cruzamento com a rua Mato Grosso.

O choque foi inevitável e causou a queda das duas mulheres. A motorista do automóvel não parou, mas foi perseguida por pessoas que presenciaram o acidente.

Alcançada nas proximidades da Lanchonete Tio Patinhas, ela retornou ao local para prestar os esclarecimentos à Polícia Militar. As vítimas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.