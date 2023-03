Motorista perde controle, bate em carro parado e atropela pedestre

O motorista de um Fiat Uno provocou um acidente ao perder o controle da direção do automóvel, enquanto promovia manobras perigosas na área central de Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo, na avenida Capitão Índio Bandeira, em frente à Sanepar.

Segundo as informações durante as manobras de risco, o condutor do Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu contra um Ford Ka que estava estacionado.

A proprietária do Ford Ka de aproximadamente 36 anos estava ao lado do carro e também foi atingida pelo automóvel. Ela foi atendida pelo Siate com ferimentos leves e encaminhada ao hospital. O motorista e outros ocupantes do Fiat Uno fugiram do local antes da chegada da Polícia Militar.