Atirador desportivo é detido por porte ilegal de arma de fogo em CM

Um atirador desportivo foi detido na tarde deste sábado pela Polícia Militar, na rodovia PR-487, por porte ilegal de arma de fogo. Na caminhoneta que ele dirigia, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, um carregador e 34 munições calibre 9mm.

Policiais da Força Verde de Maringá transitavam pela estrada rural de acesso ao Salto Natal, município de Campo Mourão, quando ao se aproximarem do cruzamento com a PRC-487, uma caminhoneta Ford F1000 fez uma conversão repentina, quase colidindo frontalmente com a viatura policial.

A equipe fez a abordagem na sequência ao condutor e, após a busca no interior do veículo, foram uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, alimentada e carregada com 17 munições.

Também foi localizado um carregador contendo 17 munições recarregadas intactas do mesmo calibre. Apesar de se enquadrar na condição de atirador desportivo, ele descumpriu as especificações da guia especial de tráfego, pois encontrava-se em local distinto de estande de tiro, bem como de sua residência.

Além disso, deslocava-se com a arma alimentada e carregada, motivo pelo qual recebeu voz de prisão, sendo conduzido à 16° Subdivisão Policial de Campo Mourão, para as medidas cabíveis.