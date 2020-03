Motorista passa susto ao cair com carro em lagoa

Um homem de 42 anos passou momentos de tensão no final da tarde desta quinta-feira, quando o veículo GM/Captiva que ele dirigia acabou caindo dentro de uma lagoa, nos fundos do conjunto Sol Nascente, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 18h20. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados com a informação de que o motorista estava preso dentro do veículo, correndo risco de afogamento.

No entanto, quando a PM e os bombeiros chegaram ao local ele já havia conseguido sair do automóvel, que por sorte tombou lateralmente, não ficando com os pneus para cima, o que poderia ter sido fatal para o condutor.

O homem contou aos policiais que estava no local acompanhado de um amigo, comendo churrasco e tomando cerveja. Ao sair com o veículo, acabou perdendo o controle da direção e caindo na lagoa.

Apesar do susto, ele não se feriu e negou atendimento dos bombeiros. Para a retirada do veículo do lago ele terá que acionar um guincho.