Polícia Rodoviária Estadual apreende caminhoneta com 700 kg de drogas

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto de Peabiru apreendeu na tarde desta quinta-feira, cerca de 700 kg de maconha em uma caminhoneta com placas de Santa Catarina, a qual também tinha queixa de roubo.

No momento da abordagem, o motorista conseguiu fugir, mas acabou deixando a carteira com todos os documentos no interior do veículo. A caminhoneta e a droga apreendida foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.