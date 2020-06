Motorista passa mal e bate carro em muro de residência

Um rapaz de 19 anos bateu o veículo GM/Celta que conduzia no muro de uma residência, após passar mal ao volante. O acidente ocorreu por volta das 07h30 desta sexta-feira, na rua Lemos do Prado, esquina com a rua Silva Ribeiro, no jardim Fernandes, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, o jovem havia acabado de sair de casa de um amigo e seguia pela rua Lemos do Prado, quando sofreu um mal súbito.

Ele teria perdido a consciência por alguns segundos, o carro ficou descontrolado e foi parar no muro de uma residência. Com o impacto, a parte frontal do veículo adentrou o quintal, derrubando o muro.

O Siate foi acionado e a vítima foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O veículo teve danos de grande monta.