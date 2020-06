Unicampo: “Psicologia Jurídica e sua Atuação” será tema, dia 19, de painel ao vivo

Lara Stresser Schmidt César será a palestrante na live sobre “Psicologia Jurídica e sua Atuação” que a Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, realiza no próximo dia 19, a partir das 20h30min. O evento poderá ser acompanhado gratuitamente pelo https://www.facebook.com/ faculdadeunicampo.

Os inscritos terão direito a certificado de participação e poderão interagir com a palestrante durante o evento, formulando questionamentos pertinentes ao tema. As inscrições devem ser feitas no site www.faculdadeunicampo.edu.br e Informações pelos telefones 0800 6005 059 ou (44) 3016-7100.

PALESTRANTE

A palestrante Lara Stresser Schmidt César atua como Supervisora Técnica/Psicóloga Judiciária e como docente graduada pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Possui Especialização em saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). É ainda Mestre em Psicologia pela UEM na linha de Psicanálise e Civilização.

O currículo de Lara Stresser aponta ainda seu trabalho como Psicóloga Judiciária do Tribunal de Justiça do Paraná desde 2012, com atuação nas varas Criminal e da Infância e Juventude, bem como na Vara da Família. Ela também coordena grupo de estudos em Psicologia Jurídica.

A Faculdade Unicampo, que em 2020 completa 10 anos de atividades, oferece cursos de graduação. Entre eles, os de Psicologia e de Direito. Estes são os outros cursos oferecidos: Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos e Serviço Social, os quais se encontram com as inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2020.