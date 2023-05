Motorista passa mal ao volante, bate e tomba

Um homem de aproximadamente 60 anos tombou o veículo Fiat Mobi que dirigia após sofrer um mal súbito e bater em outro carro estacionado. O acidente ocorreu na rua Edmundo Mercer, no jardim Copacabana, um pouco abaixo da Perimetral Tancredo Neves, no início da tarde deste sábado.

Segundo as informações, após passar mal ao volante, ele perdeu o controle da direção, bateu na lateral de uma picape Montana e tombou na sequência. Pessoas que presenciaram o acidente ajudaram a vítima a sair do carro e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Além da ambulância, os bombeiros foram ao local com o caminhão ABTR usado para o desencarceramento de vítimas presas em ferragens, pois a informação inicial é que a vitima estava encarcerada.

Após ser avaliado no local, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar para atendimento médico. A Polícia Militar também esteve no local e orientou as partes sobre os procedimentos. O veículo foi destombado e retirado do local.