Jovem escritor lança obra de ficção científica

O estudante do curso de história da Unespar de Campo Mourão, Vitor Hugo da Cruz Silva, está lançando o seu primeiro livro “O Curto I, Fruto Proibido”. Ainda em pré-venda, a obra é uma ficção científica, que se baseia em elementos clássicos do suspense e terror cósmico para contar uma história intrigante entre personagens ambíguos e idealistas.

Vitor Hugo explica que “o livro conta sua história emulando diversos gêneros textuais, como carta, trecho de uma coluna jornalística, artigo científico e a narrativa clássica de narrador e personagens”. O autor explica ainda que “a diversidade de gêneros tem como objetivo trazer veracidade àquela história, como se ela não estivesse distante da nossa realidade, mas uma continuação do caos em que vivemos e criamos nos últimos anos como humanidade.”

O livro possui 172 páginas, com ilustrações do autor e projeto gráfico que te faz o leitor sentir dentro do universo do “Curto”. O autor é um jovem de 19 anos, que além de escritor, é artista plástico.