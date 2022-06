Motorista morre em colisão com carreta na PR-158

Em mais um trágico acidente ocorrido em rodovias, o motorista de um veículo Saveiro Cross morreu em colisão com uma carreta. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira, 7, na rodovia PR-158, trevo de acesso para a comunidade Barreiro das Frutas, no anel viário.

A vítima foi identificada por Maximiliano Doneda, 73 anos. Segundo as informações, o motorista da Saveiro acabou atravessando a rodovia, quando seu veículo foi atingido em cheio pela carreta.

Com o impacto, o veículo ficou destruído. Doneda morreu no local e a carreta só parou a cerca de 100 metros do local da batida. Equipes do Siate e Samu foram acionadas, mas o motorista já estava morto. O motorista da carreta não se feriu. A vítima mantinha uma casa agropecuária na avenida Irmãos Pereira, área central de Campo Mourão.