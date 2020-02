Motorista morre em acidente durante ultrapassagem na BR-272

Um acidente ocorrido por volta das 15h15 desta quarta-feira, na rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol provocou a morte do motorista de uma pick-up Fiat Strada, com placas Mercosul (Campo Mourão). A vítima, Deocleciano Domingues Carneiro, de 76 anos, que mantinha Cartório em Farol e em Campo Mourão, morreu no local. Conhecido por professor Sanico, ele era irmão do ex-deputado Augusto Carneiro.

O acidente envolveu ainda uma carreta carregada com soja, que seguia sentido Farol/Campo Mourão e um GM/Vectra, placas de Campo Mourão. Segundo as informações, o motorista da Strada saiu para ultrapassar um comboio de carretas em local proibido, mas na direção contrária vinha o Vectra – sentido Campo Mourão/Farol.

Sem tempo de desviar, ele bateu na lateral do Vectra, perdeu o controle e ainda se chocou no para-choque da carreta. Na sequência o veículo saiu da pista, bateu no barranco e capotou, próximo à entrada da Pousada A Fazendinha. A motorista do Vectra, Maria dos Anjos Santiago da Silva, 50 anos, disse que o susto foi grande.

“Ainda sai para o acostamento para tentar evitar o choque, mas ele bateu na lateral do meu carro. Foi um susto muito grande, pois estávamos em cinco no carro e ninguém ficou ferido”, diz ela.

O motorista da carreta, carregada com 57 toneladas de soja, Geraldo Ermeg, 61 anos, também lamentou a tragédia. “Infelizmente ele vinha correndo muito e tentando ultrapassar em local proibido. Tirei para o acostamento, mas ele bateu no Vectra, perdeu o controle e bateu no meu para-choque”, relatou o motorista do caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, além do aeromédico estiveram no local, mas a vítima já estava em óbito. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).