Motorista morre em acidente com caminhão na BR 369, em Juranda

Um rapaz de 23 anos morreu vítima de acidente na rodovia BR 369, por volta da 0h50 dessa quinta-feira, município de Juranda. Ele dirigia um caminhão Scania/P 270 B6X2, placas de Foz do Iguaçu, quando acabou perdendo o controle da direção e saindo da pista.

O veículo, carregado com batata doce, seguia sentido Campo Mourão/Cascavel. Ao perder o controle da direção, o caminhão cruzou a pista e trafegou sobre a vegetação do sentido contrário, colidindo em árvores antes de parar, fora da via.

O condutor morreu no local e foi encaminhado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão). A Polícia Científica de Campo Mourão compareceu ao local para fazer o levantamento sobre a causa do acidente, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhão teve danos de grande monta.

Com informações e fotos: Assessoria de Comunicação/PRF