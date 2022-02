Campo Mourão Futsal reúne elenco, staff e diretoria

Depois de quase dez dias de início da pré-temporada para disputa das três principais competições do país (Liga Nacional, Copa do Brasil e Paranaense Série Ouro), o Campo Mourão Futsal reuniu na noite desta quarta-feira (09), no Tonello Hotel, atletas, comissão técnica e funcionários para a primeira reunião coletiva da equipe e apresentação do elenco para diretoria.

No evento, que acontece sempre na largada de cada temporada, foram apresentados aos atletas e novos membros da comissão técnica a história do clube, diretrizes, política de trabalho e objetivos traçados, dentre outras informações relevantes para o desenvolvimento das atividades.

COMPETIÇÕES

O primeiro desafio do Carneirão será no início de março, quando disputará a Copa Lages, em Santa Catarina. Além da equipe da casa, atual campeã da Série Prata naquele Estado, estarão presentes ainda o Atlântico, de Erechim (RS) e o Joaçaba (SC), outras duas equipes da LNF. A competição acontece nos dias 5, 6 e 7 de março.

Logo depois, dia 12, está previsto o início do Paranaense Série Ouro, com a participação de 14 equipes, e dia 27 a Liga Nacional, com 23 equipes.

Presente no evento, o Secretário de Esportes do município de Campo Mourão, Marcelo de Oliveira Lima, lembrou da paixão do mourãoense pela modalidade de futsal. “É sem dúvidas a coqueluche da nossa população, sendo uma das mais antigas e que muito bem representa a cidade e região, assim como a maioria das muitas modalidades que temos sob a tutela da Fundação de Esportes”, disse.

O presidente da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), deu as boas vindas ao novo elenco. “Recebemos todos de braços abertos e esperamos que possam bem nos representar, sendo um ano de muitas conquistas”, pediu.