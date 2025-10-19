Motorista morre e três ficam gravemente feridos em colisão frontal na PR-317

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (19) na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e Peabiru, resultou em uma morte e três pessoas gravemente feridas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de um Volkswagen Gol, ocupado por quatro pessoas, seguia na contramão da pista, sentido Engenheiro Beltrão a Peabiru. O veículo, inclusive, passou em frente ao posto da PRE trafegando pela contramão.

Os policiais tentaram interceptar o carro para evitar uma tragédia, mas não conseguiram realizar a abordagem a tempo. Pouco depois, o Gol colidiu frontalmente contra um Citroën C3, que seguia corretamente pela via, no sentido oposto.

Com o impacto, o motorista do Gol morreu no local, enquanto os outros três ocupantes — uma mulher de 48 anos e dois homens de 50 e 68 anos — ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que precisaram usar equipamentos de desencarceramento para retirar as vítimas das ferragens.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Campo Mourão. Nenhum ocupante do C3 ficou ferido.

O corpo do condutor do Gol, que ainda não havia sido identificado, foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Profissionais de saúde que passavam pelo local também pararam para auxiliar no atendimento às vítimas. A PRE permaneceu no trecho para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.