Azuriz vence Nacional no primeiro jogo das quartas da Taça FPF

Nacional de Campo Mourão e Azuriz iniciaram o mata-mata da Taça FPF 2025 neste sábado (18), no Estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão. Pelo jogo de ida das quartas de final, o Azuriz levou a melhor e venceu o Nacional por 2×1.

João Felipe e Luizão marcaram os gols para o time de Pato Branco, enquanto Maykinho fez para o Nacional. Com o resultado, o Azuriz joga por um empate no jogo da volta em casa. Já o Nacional terá que buscar o resultado longe de Campo Mourão.

Confira os gols e os melhores momentos da partida na FPF TV, no YouTube – CLIQUE AQUI.

O confronto de volta entre Nacional x Azuriz ocorre no próximo domingo (26), às 15h30, no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco.