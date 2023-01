Motorista morre ao tombar caminhão na PR-364, em Campina da Lagoa

O motorista de um caminhão carregado com bois morreu na tarde desta terça-feira, 17, após o veículo tombar na rodovia PR-364, que liga os munícipios de Campina da Lagoa e Altamira do Paraná.

O acidente aconteceu na “Curva do Japonês”, conhecida como “Curva da Morte”, pois no local vários acidentes com vítimas fatais já foram registrados nos últimos anos.

O caminhão com os animais seguia sentido Altamira a Campina da Lagoa, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção. O veículo saiu da pista e tombou em um buraco.

O motorista e alguns animais ficaram presos as ferragens. Uma equipe do atendimento de Saúde do município de Campina da Lagoa foi acionada, mas quando retirararam o motorista das ferragens ele já estava morto.

O corpo, encaminhado ao IML, ainda não foi identificado. Informações extraoficiais indicam que o motorista seria da região norte do estado e trabalharia para um frigorifico lá da região.

Com informações: Portal O Vale