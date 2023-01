PM prende homem acusado de arrombar e furtar óculos de ótica no centro de CM

Um homem de 30 anos acusado de arrombar e furtar dois óculos de uma ótica no centro de Campo Mourão, durante esta madrugada, foi preso pela Polícia Militar. O acusado foi localizado na rua Edmundo Mercer, área central da cidade. Ele ainda estava com a mesma camiseta que usava na hora do furto. O homem já conta com passagem pela polícia.

Aos policiais militares ele admitiu a autoria do crime em companhia de outro indivíduo. Eles foram flagrados por câmeras de segurança durante a ação criminosa. As imagens mostram a dupla quebrando o vidro do estabelecimento com uma pedra.

O outro suspeito de participação não foi localizado pela PM. Os óculos, avaliados em cerca de R$ 1 mil, foram recuperados com outra pessoa, que se apresentou na delegacia logo depois que a PM esteve em seu endereço.

Fonte/foto/ Comunicação Social 11º BPM