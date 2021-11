Motorista morre ao bater carro em árvore entre Barbosa e Corumbataí

Uma violenta colisão contra uma árvore ocorrido no final da tarde deste domingo causou a morte do motorista do automóvel e deixou mais dois jovens feridos, um deles menor de idade de 16 anos.

O acidente ocorreu por volta das 16h40, na rodovia PR 549 entre Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz. A vítima fatal, identificada por Helbet Artiles Fantoni, 20 anos, dirigia um Fiat Siena, sentido Corumbataí a Barbosa, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore. Ele morreu no local.

No veículo viajavam também Rafael Mangolin de Souza, 21 anos, e um adolescente de 16 anos. Rafael sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhado pelo Aeromédico do Samu de Maringá a um hospital de Campo Mourão.

O adolescente também com vários ferimentos, foi levado inicialmente pelo ambulância do município de Corumbataí ao hospital da cidade.

Em seguida o Samu de Campo Mourão também foi acionado e fez a remoção do adolescente a um hospital de Campo Mourão. O veículo ficou completamente destruído. O motorista morava em Marialva e estava visitando parentes em Corumbataí.