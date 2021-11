Hackathon Agrotech 2021 termina hoje

Neste domingo, será encerrado o 2º HackathonAgroTech, maratona online de programação que integra o III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação.

Com abertura conduzida pela professora Maria da Conceição Montans Baer, vice-presidente do Codecam e reitora do Centro Universitário Integrado, por Jairo Quadros, gerente regional do IDR/PR e por Michal Douglas Camilo, consultor do SEBRAE, na última sexta-feira, às 19h30, teve início o 2º Hackathon do agronegócio, com 104 inscritos, de 25 cidades e 8 Estados.

Para a professora, Campo Mourão é muito forte no agronegócio e o estímulo a empreendedores e jovens, por meio do hackathon, contribuirá para desenvolvimento de pesquisas e de novos negócios, com foco em demandas do produtor rural.

O objetivo do evento é o de contribuir com atividades já desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que visam agregar valor à economia e impedir que os jovens formados pelas instituições de ensino superior e de ensino técnico da cidade migrem para outros centros em busca de oportunidades, considerou.

Para Dâmares Ferreira, coordenadora da Câmara do Agronegócio do Codecam, a inovação é uma estratégia de negócios e pode fazer parte da cultura das empresas e das instituições de ensino locais para o atendimento dedemandas do agronegócio presente na cidade e na região.

As demandas do produtor rural e das agroindústrias, avaliou, podem ser a base para novos produtos e serviços tecnológicos gerados aqui mesmo. Segundo ela, novos negócios terão potencial para gerar mais empregos, renda e impostos para o município.

Dâmares afirmou ainda que o Codecam, como órgão de assessoramento do Poder Executivo Municipal, criou o FATI e o HackathonAgroTech como espaço para aproximação entre entidades, empresas, escolas e produtores rurais de forma a criar uma rede colaborativa, que possa contribuir, na prática, para esses objetivos de desenvolvimento econômico municipal.

Durante o evento, 21 mentores participaram da orientação às equipes. Os mentores, com formação em engenharia eletrônica, ciências da computação, agronomia, turismo, economia, administração, medicina veterinária, dentre outras, atenderam dúvidas dos inscritos ao longo deste sábado. Para Gustavo Fossati, Diretor da unidade local da JBS e mentor no evento, o ambiente do hackathon é instigante e as equipes atendidas estão desenvolvendo soluções realmente inovadoras. Esta também foi a percepção do mentor Wilson Menin, engenheiro agrônomo e produtor rural.

Neste domingo, o 2º HackathonAgroTech será encerrado com a apresentação dos projetos desenvolvidos pelas equipes para uma banca de avaliação. Esta banca será composta por representantes de empresas, de órgãos públicos eprofessores diretamente ligados à agricultura.

Os três melhores projetos desenvolvidos no 2º HackathonAgroTech receberão prêmios em dinheiro e seis meses de pré-incubação na Agroi9 Incubadora para que continuem sendo aperfeiçoados, prototipados e validados.