Motorista invade preferencial e carro é atingido por ônibus

Um grave acidente envolvendo um veículo GM/Astra e um ônibus do transporte coletivo de Campo Mourão, deixou o motorista do automóvel ferido, na tarde desta terça-feira.

O acidente ocorreu no jardim Aeroporto, na avenida Bronislau Wronski, cruzamento com a rua Belin Carolo. Segundo as informações, o coletivo seguia pela avenida, sentido ao centro da cidade, quando o motorista foi surpreendido pelo Astra, que não parou no cruzamento.

O motorista dirigia pela Belin Carolo. Com o impacto, o automóvel chegou a ser arrastado por alguns metros. O motorista sofreu alguns ferimentos, foi atendido pelo Samu e levado para a UPA.

O ônibus transportava alguns passageiros, mas ninguém ficou ferido. Todos foram transferidos para outra circular para seguir viagem. A Polícia Militar esteve no local para registrar o Boletim de Ocorrências e apurar as causas do acidente.