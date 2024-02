Mais de 500: Peabiru concentra quase metade dos casos de dengue na região

A situação da dengue, em Peabiru, é alarmante. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), divulgado nesta terça-feira, 6, aponta 534 casos positivos na cidade, quase metade dos registros de toda a região da Comcam, que soma 1.115, desde agosto de 2023.

Os números seguem em alta também em Quinta do Sol, com 126 confirmações, Luiziana (124) e Araruna (100). Em quinto lugar, aparece Campo Mourão, com 67 pacientes acometidos pela doença.

EPIDEMIA

Seis municípios da área da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão estão em situação epidêmica de dengue. São eles: Araruna (100), Juranda (44), Luiziana (124), Peabiru (534), Quarto Centenário (35) e Quinta do Sol (126).

“Quando falamos em risco de epidemia e/ou surto de dengue, analisamos alguns critérios importantes, incluindo a análise da curva de monitoramento do Diagrama de Controle ou Histograma dos casos autóctones de cada município; análise da distribuição espacial dos casos; Índice de Infestação Predial, positividade laboratorial em relação ao número de habitantes, clima, entre outros”, informou o Departamento Epidemiológico da 11ª Regional de Saúde.

QUINTA DO SOL

Primeira cidade a decretar epidemia de dengue, Quinta do Sol mantém uma força-tarefa para o enfrentamento à doença. Nesse início de semana, todos os departamentos e secretarias municipais, além de vários voluntários, entre eles muitos integrantes do Acampamento Valdair Roque (Catarina), promoveram um arrastão contra a dengue.