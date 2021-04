Campina da Lagoa: motorista foge de abordagem policial, cai com carro em rio e passageira fica ferida

O motorista de uma caminhonete Toyota/Hilux que fugiu de uma abordagem policial, por volta das 10h30 dessa quinta-feira, em Campina da Lagoa, acabou caindo com o veículo dentro de um rio.

Uma mulher de 25 anos, passageira do automóvel, ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital. A ação dos policiais militares teve início na região central da cidade.

No momento em que recebeu voz de abordagem, o motorista deu ré com a caminhonete com a intenção de atingir a viatura. Logo na sequência, houve nova tentativa de abordagem e o motorista repetiu a manobra.

Após isso, ele saiu em fuga por diversas ruas e seguiu pela rodovia Vasílio Boiko, em direção ao município de Nova Cantu. Após percorrer cerca de 2 km, acessou uma estrada rural e fugiu por cerca de 7 km, quando bateu com o veículo numa pedra, perdeu o controle da direção e caiu em um pequeno riacho.

A jovem que estava no interior da caminhonete ficou ferida e foi encaminhada ao hospital por uma equipe da Secretaria de Saúde. Ela reclamava de fortes dores em um dos braços e também teria batido a cabeça contra o parabrisas.

Com o auxílio do guincho, e de um trator cedido por agricultores, o veículo, que sofreu avarias de grande monta, foi retirado do riacho e posteriormente encaminhado ao pátio da PM, em Ubiratã.

No veículo os policiais apreenderam dois celulares. Apesar das buscas realizadas pelos policiais militares de Campina da Lagoa, Nova Cantu, Ubiratã e Juranda, o motorista e mais um acompanhante não foram localizados.

Posteriormente os policiais receberam uma denúncia dando conta que o motorista teria fugido da abordagem, pois estaria portando uma arma de fogo e uma mochila contendo drogas.

Informações e fotos: Comunicação Social 11° BPM