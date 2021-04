Rapaz é preso pela terceira vez por tráfico de drogas

A equipe da Rotam prendeu pela terceira vez um traficante de drogas de 24 anos na manhã desta sexta-feira. Ele foi encontrado em uma residência conhecida pela PM como “QG” do tráfico, na região do jardim Aeroporto. Outros dois conseguiram escapar.

No local os policiais apreenderam três porções de maconha, 37 porções de crack e R$ 685,00 em dinheiro, além de uma balança de precisão e uma caderneta com a contabilidade do tráfico.

O que chamou a atenção dos policiais foi uma das anotações encontradas na caderneta. “A anotação informava que no dia 30 de março ele recebeu 2 quilos de crack e hoje, dia 2 de abril, encontramos apenas 37 pedras. Ou seja, se um quilo rende 5 mil pedras, com dois quilos ele produziu 10 mil pedras, o que garante um faturamento de R$ 100 mil ao tráfico. Em apenas três dias eles movimentaram essa quantidade de drogas”, declarou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam

.O policial relatou que esse mesmo traficante já foi preso outras duas vezes, na primeira, em 2020, com 300 pedras de crack. “Infelizmente não ficou preso nas duas últimas vezes. Espero que agora fique detido pelo menos por um período para dar um pouco de paz para as famílias de Campo Mourão, pois sabemos que o tráfico de drogas leva a outros crimes, como furtos, roubos e até homicídios”, disse J.Silva.