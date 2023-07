Motorista fica gravemente ferido em colisão entre veículos

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido em mais um acidente registrado no trânsito de Campo Mourão. O veículo VW/Gol que ele dirigia acompanhado de uma mulher e duas crianças, bateu violentamente em um GM/Cruze, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Araruna.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 8. O Gol seguia pela avenida sentido centro ao Lar Paraná, e o motorista do Cruze transitava pela rua Araruna (sentido ao centro), e não parou na preferencial.

Com o impacto, os quatro ocupantes do Gol ficaram feridos, mas quando o Samu chegou as crianças já haviam sido levadas ao hospital por terceiros. O motorista precisou ser intubado no local e foi encaminhado em estado grave ao hospital Pronto Socorro.

A mulher sofreu ferimentos leves e foi levada para a UPA. O motorista do Cruze não se feriu. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.