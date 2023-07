Rotam cumpre dois mandados de prisões durante abordagens em CM

A equipe Rotam continua cumprindo vários mandados de prisão durante as abordagens de rotina que realiza. Na noite de ontem, por volta das 21h40, a Polícia Militar foi acionada por conta de aglomeração de pessoas em um estabelecimento comercial, enquanto fazia patrulhamento na Rua Aleixo Piovizan, Moradias Condor.

Ao realizar abordagens em algumas pessoas os policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Já o segundo mandado foi cumprindo na área central de Campo Mourão. Devido ao show de lançamento da Festa do Carneiro do Buraco com a dupla João Bosco e Vinícius, a segurança na área central foi reforçada e o patrulhamento intensificado.

E, com isso, a equipe Rotam abordou um outro suspeito com um mandado de prisão. Diante dos fatos ele foi preso e encaminhado à delegacia para que seja cumprindo a sentença. Ambos os mandados foram expedidos pela Vara da Família de Campo Mourão.