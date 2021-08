Motorista fica gravemente ferido em acidente na rodovia PR 487

O motorista de um veículo GM/Astra, placas de Campo Mourão, ficou gravemente ferido após o automóvel sair da pista na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana, próximo ao viaduto. O acidente ocorreu por volta das 18h45 desta segunda-feira.

Segundo as informações, o condutor do Astra perdeu o controle ao desviar de outro automóvel, que vinha em sentido contrário, fazendo ultrapassagem em local proibido.

Para evitar a colisão frontal, ele acabou saindo da pista, descendo uma pequena ribanceira e só parou após atravessar o outro trecho lateral da pista, onde dá acesso para o anel viário. Por sorte não passava ninguém pelo local naquele momento.

A vítima ficou presa às ferragens e foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, que precisaram usar o caminhão desencarcerador e também pelo médico do Samu. Com ferimentos graves na face e na região do tórax ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O comandante do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, Capitão Anderson Feijó, disse que a primeira informação que chegou ao quartel indicava colisão com caminhão.

“Essa era a informação, mas quando chegamos ao local fomos informados de que ele perdeu o controle ao desviar de outro carro que fazia ultrapassagem em local proibido. Infelizmente essa é uma prática perigosa, onde muitos motoristas acabam provocando acidentes graves. No caso de hoje a pessoa que provocou o acidente não parou e pode ser que nem tenha percebido o que aconteceu. Há casos de pessoas que ultrapassam a própria viatura do Corpo de Bombeiros em faixa contínua”, disse Capitão Feijó.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e controlar o tráfego de veículos.