Jogos Escolares 2021: confira os vencedores da natação, vôlei, vôlei de praia e karatê

Seguindo com as competições dos 67º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) – 12 a 14 anos e 15 a 17 anos – em seu modelo híbrido e descentralizado em virtude da pandemia, no fim de semana (28 e 29) foram realizadas competições de natação, karatê, vôlei e vôlei de praia. Os municípios de Arapongas, Apucarana e Campo Mourão receberam os jogos.

Cerca de 800 instituições de ensino públicas e privadas estão inscritas, com a participação de cerca de 1.000 professores, 500 árbitros e 200 técnicos de apoio aos protocolos sanitários e de biossegurança.

Também estão presentes 32 técnicos pedagógicos dos Núcleos Regionais de Educação da Secretaria da Educação e do Esporte, responsáveis pelas Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE), além da coordenação geral da equipe da Superintendência do Esporte, organizadora dos Jeps.

Confira os vencedores deste final de semana:

Natação – A etapa mais recente da natação aconteceu no município de Apucarana. Veja os ganhadores.

Karatê – Realizada em Arapongas, a modalidade teve competidores em várias categorias. Os vencedores podem ser conferidos no AQUI.

Vôlei – Foram 23 partidas no final de semana de competições, com sede em Campo Mourão. Confira os resultados.

Vôlei de praia – Também em Campo Mourão, o vôlei de praia contou com 26 partidas. Veja os vencedores.

CLASSIFICAÇÃO

Os campeões de cada modalidade garantem vaga para as fases nacionais da competição, os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), que acontecem no Rio de Janeiro para a categoria 12 a 14 anos. Os primeiros classificados das modalidades do paradesporto garantem classificação para as Paralimpíadas Escolares, de 22 a 27 de novembro, em São Paulo.

Os Jogos Escolares da Juventude, para a categoria 15 a 17 anos, que aconteceriam em Aracajú, foram cancelados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

SEGURANÇA

A retomada das competições segue todos os protocolos, medidas sanitárias e decretos vigentes, estaduais e municipais. Para credenciar a participação nos Jogos, todos os estudantes, professores, árbitros e equipe técnica são testados com teste PCR e só podem de dirigir às sedes das competições os que obtiverem resultado negativo. As cidades-sede colocaram à disposição toda a sua infraestrutura para atender ao evento no que diz respeito ao protocolo contra a Covid-19.

Agência Estadual de Notícias