Motorista fica gravemente ferida em colisão entre carro e caminhão

Uma mulher de 26 anos ficou gravemente ferida em um acidente entre o carro que ela dirigia e um caminhão. A colisão ocorreu na rodovia PR-158, anel viário de Campo Mourão, no trevo de acesso à comunidade Barreiro das Frutas, por volta das 12h15 desta quarta-feira, 8.

Segundo as informações, a mulher dirigindo um GM/Celta, seguia pela rodovia, sentido Peabiru/Cascavel, quando o motorista do caminhão teria tentado atravessaar a rodovia.

Sem tempo de evitar o choque, o Celta bateu violentamente no rodado do caminhão. Com o impacto, o veículo ficou destruído e a mulher sofreu várias fraturas. Com ferimentos gravíssimos, ela precisou ser entubada na ambulância do Samu e até receber uma bolsa de sangue.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e tiveram que cortar a porta do veículo para retirar a vítima das ferrgens. No carro havia peças de roupas, micro-ondas, além de outros objetos que estariam sendo transportados para uma outra residência.

Devido a gravidade do acidente, o aeromédico do Samu veio para dar apoio e encaminhar a mulher a um hospital de Maringá. O motorista do caminhão não se feriu.

Fotos: Serviços Campo Mourão