“Troco Solidário” no Paraná Supermercados beneficia novamente a Casa das Fraldas

Pela terceira vez, a campanha “Troco Solidário” – desenvolvida já há alguns anos pelas lojas do Paraná Supermercados – beneficia a Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão. Os clientes, ao pagarem suas compras nos caixas das quatro filiais do supermercado na cidade, podem fazer a doação do troco para contribuir com a entidade ligada à Fundação Marta Kaiser. Ao total arrecadado, o Paraná Supermercados acrescenta 10 por cento como doação da empresa.

A cada três meses, a campanha de responsabilidade social realizada pelos Paraná Supermercados, uma empresa genuinamente mourãoense, que neste ano completa 40 anos, beneficia uma entidade filantrópica. A arrecadação obtida nos três primeiros meses deste ano – janeiro, fevereiro e março – será integralmente repassada à Casa das Fraldas.

Os recursos arrecadados serão destinados a compra de matérias primas utilizadas na confecção das milhares de fraldas que a entidade produz e distribui gratuitamente a instituições filantrópicas locais e a centenas de pessoas comprovadamente carentes.

A campanha “Troco Solidário” também é desenvolvida nas outras quatro cidades – Ivaiporã, Cianorte, Goioerê e Pitanga – onde o Paraná Supermercados possui filiais. A arrecadação obtida é destinada a entidades ou projeto sociais das respectivas cidades

Em Campo Mourão, o projeto já beneficiou também o Lar de Idosos, a Apae, a Santa Casa, o Lar Dom Bosco e o CTR. A campanha “Troco Solidário” foi lançada em 2020 pelo Supermercados Paraná. O cliente que faz a doação recebe um comprovante e tudo é registrado no sistema da empresa. Aqueles que desejam, podem doar valor superior ao troco nos pagamentos feitos em dinheiro.