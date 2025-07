Motorista fica ferido em colisão envolvendo carro de luxo e duas carretas no anel viário

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma Mercedes-Benz com placas do Paraguai e duas carretas foi registrado na tarde desta terça-feira (22), na rodovia BR-369, no trecho do anel viário de Campo Mourão. A colisão deixou um dos motoristas ferido e provocou o tombamento de uma das carretas, além do derramamento de carga sobre a pista.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando uma carreta que seguia sentido Campo Mourão–Cascavel iniciou uma ultrapassagem. Logo atrás, a Mercedes também tentou ultrapassar no mesmo momento. No sentido contrário, outra carreta surgiu na pista, obrigando os dois veículos a desistirem da manobra.

Diante da manobra brusca, o condutor da Mercedes acabou colidindo na traseira da primeira carreta. Com o impacto, o motorista da carreta que trafegava no sentido contrário perdeu o controle da direção e o veículo tombou lateralmente às margens da rodovia.

O condutor da carreta tombada sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar. Já os ocupantes da Mercedes e o outro caminhoneiro saíram ilesos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também foi acionada para realizar a limpeza da via, já que a carga de aveia transportada pela carreta acidentada ficou espalhada sobre a pista.

O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberado após a remoção dos veículos e da carga.