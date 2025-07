Homem denuncia que teve a casa alvejada por disparos de arma de fogo

Um morador do conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão, acionou a Polícia Militar por volta das 11h desta terça-feira, para denunciar que sua casa teria sido alvo de disparos de arma de fogo. .

No local, o homem de 39 anos, relatou que estava dentro da casa quando uma motocicleta passou pela rua e o passageiro efetuou os disparos. No entanto, a equipe policial não encontrou vestígios dos tiros, como marcas ou cápsulas deflagradas.

A mãe do morador, de 63 anos, também estava no local e afirmou que, logo após os supostos disparos, uma mulher de 45 anos passou por ela, ameaçando matá-la e proferindo xingamentos. Segundo a idosa, a desavença teria origem em conflitos anteriores relacionados ao fato de seu filho ser usuário de drogas, o que teria culminado na prisão do marido da acusada em outro episódio.

Diante das informações e de relatos de ameaças anteriores, os policiais foram até a casa da suspeita. Ela se recusou a sair e a abrir o portão, sendo necessária a entrada forçada da equipe, em razão do crime denunciado. Após resistência inicial, a mulher concordou em acompanhar os policiais.

Ao ser questionada, ela negou os fatos conforme relatados pelas vítimas e afirmou que foi a idosa quem a abordou na rua e a ofendeu, tendo apenas revidado as agressões verbais.

As partes envolvidas, juntamente com testemunhas, foram encaminhadas à 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.