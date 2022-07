Motorista fica ferido ao capotar veículo na PR-487

O motorista de um veículo VW/Santana sofreu ferimentos moderados após perder o controle da direção e capotar na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana.

O acidente ocorreu no início dessa madrugada, quando a vítima dirigia sentido a Luiziana. Segundo as informações, o veículo, com placas de Pìracicaba/SP, saiu da pista, caiu em uma valeta a capotou várias vezes, ficando com os pneus para cima.

A Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar o atendimento. O motorista demonstrava estar desorientado e não sabia contar a própria idade aos bombeiros. Em alguns momentos falava em 37 ou 40 anos. Ele aparentava ter bebido e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro pelos bombeiros.