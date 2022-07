CM registra redução nos casos de covid-19

Boletim divulgado nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Saúde de Campo Mourão revela que houve queda no número de novos casos de covid-19. Nos últimos setes dias foram 257 confirmações da doença, média diária de 36,7.

Na semana passada, a média foi de 49,8 casos/dia. Ainda segunda boletim desta quinta, o município está com 258 casos ativos e 348 recuperados.

Na ala covid, apenas uma internação na enfermaria – paciente de Farol – e nenhuma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A boa notícia é que não houve mortes pela covid-19 nos últimos sete dias.

PARANÁ

A nível estadual, nesta quinta-feira , foram 3.479 casos confirmados e 35 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.631.666 casos confirmados e 43.692 mortos pela doença.

ÓBITOS

A Sesa informa a morte de mais 35 pacientes. São 15 mulheres e 20 homens, com idades entre 42 e 97 anos. Os óbitos ocorreram entre 11 de junho de 2020 e 7 de julho de 2022.

Os pacientes que morreram residiam em Maringá (5), Londrina (4), Barbosa Ferraz (4), Curitiba (3), Ponta Grossa (2), Apucarana (2), São Pedro do Ivaí, São José das Palmeiras, Santo Antônio da Platina, Peabiru, Pato Bragado, Loanda, Lapa, Irati, Guaraci, Guaporema, Corumbataí do Sul, Colombo, Carambeí, Bocaiúva do Sul e Arapoti.