Motorista fica ferido ao bater em poste em estrada rural

Um motorista de 54 anos ficou ferido após perder o controle da direção de um Fiat Freemont que conduzia e colidir contra um poste em uma estrada rural que liga a Vila Guarujá à rodovia PR-487, em Campo Mourão. O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (24).

Segundo informações preliminares, o impacto da batida foi forte, e o condutor acabou batendo a cabeça no para-brisa do veículo. Apesar da violência da colisão, ele sofreu apenas ferimentos leves.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. As causas do acidente ainda serão apuradas.