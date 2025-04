Unespar oferece 680 vagas remanescentes para 70 cursos de graduação em sete cidades

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições gratuitas até este sábado (26) para o Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Remanescentes (Provar 2025). Ao todo são 680 vagas para 70 cursos de graduação presencial, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

Os cursos são ofertados nos câmpus da instituição em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Loanda, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. O resultado será divulgado a partir de 28 de abril.

De acordo com o edital, o Provar é destinado a candidatos já classificados em outras seleções recentes da instituição de ensino superior, como o Vestibular 2024/2025, o Processo Seletivo Complementar, o Vestibular Complementar e o Programa Aprova Paraná Universidades. Também podem concorrer os estudantes que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para a Unespar.

A classificação no Provar acontecerá de acordo com a média final obtida nos respectivos processos seletivos que os candidatos participaram anteriormente. No caso de duas ou mais seleções, o sistema utilizará, automaticamente, a maior média. Nessa nova oportunidade de ingresso na Unespar os interessados podem escolher até duas opções de cursos.

CURSOS

Os 70 cursos da Unespar com vagas remanescentes contemplam 37 formações distintas, com disponibilidade de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. São 13 cursos da área de Linguística, Letras e Artes, como Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Dança, Instrumento, Música, Música Popular, Musicoterapia e Teatro. Nesse grupo também estão as graduações em Letras – Espanhol, Inglês, Português, Português e Espanhol e Português e Inglês.

Na área de Ciências Sociais Aplicadas o edital prevê 11 cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão de Produção Industrial, Gestão do Turismo, Museologia, Secretariado Executivo, Serviço Social, Turismo e Turismo e Negócios. No campo das Ciências Humanas, há vagas disponíveis para os cursos de Filosofia, Geografia, História e Pedagogia.

Na área de Ciências Exatas e da Terra, os estudantes podem ingressar nas graduações de Ciência da Computação, Matemática e Química. No campo das Ciências da Saúde, há vagas para os cursos de Educação Física e Enfermagem.

Já as graduações em Ciências Biológicas, Engenharia de Produção e Engenharia de Produção Agroindustrial, que pertencem às áreas homônimas do conhecimento, fecha o conjunto de vagas remanescentes da Unespar.

Serviço:

Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Remanescentes da Unespar

Inscrições: até 26 de abril – Edital AQUI

Resultado e matrículas: a partir de 28 de abril

Agência Estadual de Notícias