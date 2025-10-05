Motorista fica ferida após capotar veículo na PR-158 entre Canto Mourão e Peabiru

Na madrugada deste sábado, uma motorista ficou ferida após perder o controle de seu veículo e capotar na rodovia PR-158, no trecho entre Canto Mourão e Peabiru.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora de um Ford Fiesta seguia sentido Peabiru quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do carro. O veículo saiu da pista, subiu em um barranco e capotou diversas vezes antes de parar.

Pessoas que presenciaram o acidente acionaram imediatamente as equipes de resgate. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a um hospital em Canto Mourão. Segundo os primeiros relatos médicos, ela apresenta suspeita de fratura na clavícula, mas estava consciente no momento do atendimento.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o tráfego e auxiliar no atendimento à condutora. Não há informações sobre outros veículos envolvidos no acidente ou sobre a necessidade de intervenção de equipamentos para retirar o veículo do local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Autoridades alertam motoristas que trafegam pela PR-158 para redobrar a atenção, especialmente durante a madrugada, devido ao risco de acidentes em trechos com curvas e barrancos.