Árvore cai e bloqueia rua no Jardim Cidade Alta

Motoristas e motociclistas foram surpreendidos na manhã deste sábado (04) com a queda de uma árvore na rua Vani Borges de Macedo, no jardim Cidade Alta, em Campo Mourão. O incidente bloqueou completamente a via, obrigando os moradores que precisavam se deslocar para o trabalho a dar meia-volta.

Segundo relatos de moradores, a árvore caiu repentinamente, atingindo também um poste e fios de energia, telefonia e internet. Uma moradora que estava próxima do local contou que, por segundos, não foi atingida durante a queda, ressaltando o risco que o acidente representou.

Equipes da Prefeitura de Campo Mourão, juntamente com equipes terceirizadas da Copel e prestadores de serviços de telefonia e internet, foram imediatamente mobilizadas para liberar a via e restabelecer os serviços interrompidos. A ação incluiu a remoção da árvore, a recolocação do poste danificado e a verificação dos fios de energia e comunicação.

Especialistas alertam que, principalmente em épocas de chuva e vento, árvores em áreas urbanas devem ser monitoradas, e que qualquer sinal de instabilidade, como troncos rachados ou galhos secos, deve ser comunicado à prefeitura ou ao órgão responsável para prevenir acidentes.